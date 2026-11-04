Майже 1,9 млн грн на шкільній техніці: голову громади на Хмельниччині засудили до 7 років

Фото: Офіс Генерального прокурора

Апеляційний суд залишив без змін вирок голові однієї із сільських громад Хмельниччини, якого визнали винним у розтраті майже 1,9 млн грн бюджетних коштів та службовому підробленні

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Наприкінці 2024 року посадовець розтратив бюджетні гроші під час закупівлі комплекту обладнання для лазертагу для предмета "Захист України" та мультимедійної техніки для Нової української школи.

Для цього він оформив завідомо неправдиві документи про отримання обладнання та передачу його на зберігання. Насправді на момент оплати техніку до навчального закладу ще не доставили.

Обладнання поставили лише в лютому 2025 року — уже після початку досудового розслідування.

Прокурори Хмельницької обласної прокуратури довели в апеляційному суді вину посадовця.

Суд залишив у силі призначене покарання — 7 років позбавлення волі, заборону обіймати відповідні посади строком на 3 роки та конфіскацію майна, за винятком житла.

Нагадаємо, що на Одещині до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього голови сільської ради Березівського району, якого підозрюють у службовій недбалості.