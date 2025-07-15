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15 липня 2025, 10:42

Ті самі люди – нові посади: нардеп розповів про масштабну перестановку в уряді

15 липня 2025, 10:42
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фото: з відкритих джерел
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Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив попередній склад нового уряду України, який, за його словами, більше нагадує "уряд других номерів" або "велике ліжко-пересування", ніж справжню зміну команди. Замість нових облич відбувається масштабна ротація посад між уже знайомими чиновниками

Про це він написав у себе в Телеграм-каналі, передає RegioNews.

Очікується, що Денис Шмигаль залишить посаду прем'єра та стане міністром оборони. На його місце призначать Юлію Свириденко, нинішню першу віцепрем'єрку. Михайло Федоров отримає посаду першого віцепрем'єра та віцепрем'єра з цифровізації. Олексій Кулеба буде відповідати за відбудову, а Олексій Соболєв очолить нове об'єднане міністерство, яке включатиме економіку, аграрну політику та екологію.

Серед інших змін: Тарас Качка стане новим віцепрем'єром з євроінтеграції замість Ольги Стефанішиної, яка ймовірно стане послом у ЄС. Віталій Коваль повернеться на чолі Фонду держмайна, а Герман Сметанін втратить посаду — його міністерство приєднають до Міноборони.

Збережуть свої посади Сергій Марченко (Мінфін), Віктор Ляшко (МОЗ), Наталія Калмикова (міністерка у справах ветеранів) та Ігор Клименко (МВС).

Заміни відбудуться також у Мінсоцполітики, Міненерго, Мінкульті та Міністерстві освіти. Більшість міністрів не змінюються, нових осіб у складі уряду практично немає.

Железняк іронічно назвав цю ротацію "грою навколо стільців" — мовляв, уряд не оновлюється, а лише перетасовується в межах старої команди. Він пропонує називати це не "нова кров", а "остання кров".

Нагадаємо, напередодні Зеленський запропонував першій віцепрем'єр-міністерці – міністерці економіки Юлії Свириденко стати новою очільницею Кабінету Міністрів.

Раніше ми розповідали детально про майбутню очільницю Кабміну.

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