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Кабінет міністрів схвалив зміни в документ про бюджет на цей рік. Йдеться про додаткові кошти на армію

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Кабінет міністрів України схвалив зміни у Бюджет на 2025 рік. Йдеться про додаткові 412 мільярдів гривень на армію, щоб "закрити діри". Найближчим часом документ буде на голосуванні у парламенті.

Як пояснив Ярослав Железняк, законопроєкт пропонує скоригувати видаткову частину державного бюджету на 397 492,2 мільйона гривень. Зокрема, збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 448 833,5 мільйона гривень, та скоротити видатки та надання кредитів на 51 341,3 мільйона гривень.

Для того, щоб покрити додаткові видатки та забезпечити збалансування показників бюджету пропонується збільшити доходи державного бюджету на 147 492,2 мільйона гривень. Зокрема, йдеться про фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями на 250 000,0 мільйонів гривень.

"Давайте я поясню. Щоб закрити діру, шановний бізнес, з вас зберуть на +150 млрд більше ніж планували + 250 млрд ще візьмуть у борг", - каже Ярослав Железняк.

Слід нагадати, що останнім часом з'являється багато інформації про ймовірне "урядове перезавантаження". Очікується, що найближчим часом можуть звільнити з посади прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Як раніше писав Ярослав Железняк, уряд після нього може очолити Юлія Свириденко, яка зараз є міністеркою фінансів.