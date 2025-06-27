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27 червня 2025, 13:43

В Україні готується прокурорське перезавантаження: названо кандидатів

27 червня 2025, 13:43
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що в регіонах України плануються кадрові зміни серед обласних прокурорів

Про це він повідомив у Фейсбук із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вже відомі імена можливих кандидатів на посади:

  • Вінниця – Ткаленко
  • Одеса – Сваток та Мерімерін
  • Харків – Химченко
  • Закарпаття – Пацкан
  • Черкаси – Пономаренко
  • Київська область – Турбар

За словами Гончаренка, у Дніпрі прокурора наразі залишають без змін.

Офіційного підтвердження чи коментарів із боку Офісу Генерального прокурора поки немає.

Як відомо, раніше Гончаренко повідомив, що спроба провести позачергове голосування 7-8 липня з метою заміни прем'єр-міністра не вдалася.

У політичних колах все активніше обговорювали кандидатуру міністерки економіки Юлії Свириденко на пост прем'єра.

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