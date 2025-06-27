В Україні готується прокурорське перезавантаження: названо кандидатів
Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що в регіонах України плануються кадрові зміни серед обласних прокурорів
Про це він повідомив у Фейсбук із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.
Згідно з оприлюдненою інформацією, вже відомі імена можливих кандидатів на посади:
- Вінниця – Ткаленко
- Одеса – Сваток та Мерімерін
- Харків – Химченко
- Закарпаття – Пацкан
- Черкаси – Пономаренко
- Київська область – Турбар
За словами Гончаренка, у Дніпрі прокурора наразі залишають без змін.
Офіційного підтвердження чи коментарів із боку Офісу Генерального прокурора поки немає.
Як відомо, раніше Гончаренко повідомив, що спроба провести позачергове голосування 7-8 липня з метою заміни прем'єр-міністра не вдалася.
У політичних колах все активніше обговорювали кандидатуру міністерки економіки Юлії Свириденко на пост прем'єра.
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