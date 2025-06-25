Спроба замінити прем'єра у липні провалилася, – нардеп

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Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що спроба провести позачергове голосування 7-8 липня з метою заміни прем'єр-міністра не вдалася

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За його словами, фракція "Слуга народу" не підтримує ідею зміни уряду.

"Офіс промоніторив обстановку і зрозумів, що не вийде зібрати більшість. На тому все і затихло. Поки", – зазначив Гончаренко.

Як відомо, напередодні він повідомив, що депутатам "Слуги народу" сказали готуватися до позачергової сесії Ради 7-8 липня. Очікувалося, що саме тоді буде ухвалено рішення про зміну прем'єр-міністра.

Нагадаємо, раніше народний депутата Ярослав Железняк говорив про можливі зміни в уряді. За його словами, всі плани щодо звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та призначення на його місце нового очільника Кабміну лишаються актуальними.

Згодом з'являлась інформація, що ці кадрові ротації можуть відбутися приблизно 15 липня. У політичних колах все активніше стали обговорювати кандидатуру міністерки економіки Юлії Свириденко на пост прем'єр-міністра.

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