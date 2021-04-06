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06 квітня 2021, 10:50 913

Тимчасовий мер Харкова Терехов покинув місто і поїхав на відпочинок у Туреччину – депутат

06 квітня 2021, 10:50 913
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Секретар Харківської міськради, в. о. мера міста Ігор Терехов вирішив влаштувати собі відпустку в Туреччині.

Про це у своєму Facebook повідомила депутат Харківської міської ради від фракції "Слуги Народу" Аліна Мустафаєва, передає RegioNews.

Побачила в Telegram-каналах пости про те, що пропав Ігор Олександрович. Якщо чесно я, коли це читала, трошки злякалася. Що значить пропав? Ігор Олександрович поїхав відпочивати у Туреччину. У суботу ввечері він полетів з Харкова", – розповіла депутат.

Вона зазначила, що в такий важкий час керівник міста повинен бути на місці та контролювати ситуацію в боротьбі з пандемією.

Я вважаю неправильним кидати місто, тим більше цифри хворих ростуть. І я думаю, що вони набагато вище, ніж нам показують. Нам потрібно кинути всі сили для того, щоб взяти під контроль ситуацію. Нам потрібно боротися з цією напастю, і відпочивати як раз зараз не час", – сказала Мустафаєва.

Звіт за 5 квітня каже, що Харківська область, Харків, зокрема, є антилідером в рейтингу захворюваності COVID-19 – 1155 по області та 853 випадки по місту. Крім того, серйозно зросла кількість госпіталізацій дітей з тяжкою формою хвороби.

Волонтери навіть вимагали скликати позачергову сесію міської ради, щоб підняти питання про порушення кримінальних справ проти виконуючого обов'язки мера Харкова – Ігоря Терехова і керівника департаменту міської освіти через катастрофічну ситуацію з COVID-19.

Нагадаємо, харківський журналіст Дмитро Коган писав, що двоє його знайомих, які відвідали масові гуляння на Масляну, організовані в. о. мера Ігорем Тереховим, померли від COVID-19.

Раніше ми писали, що через гуляння на Масляну, влаштовані Ігорем Тереховим, в Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Нагадаємо, що Терехова розкритикували за агітацію на Масляну під час загострення ситуації з COVID-19.

Ми також писали, що виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов систематично порушує карантинні правила, ініціюючи та особисто беручи участь у масових піар-заходах, на яких не дотримуються елементарні правила обережності.

коронавірус ушпиталення Харків Туреччина відпочинок депутати Ігор Терехов

 
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