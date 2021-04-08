Десятки смертей от COVID-19, а Терехов на пляже: появились фото с luxary-отдыха в Турции

Игорь Терехов отдыхал в отеле Maxx Royal Belek Golf Resort

Игорь Терехов отдыхал в отеле Maxx Royal Belek Golf Resort

В Харькове бушует пандемия. Не всех тяжелых пациентов могут госпитализировать, а секретарь Харьковского горсовета в компании депутата Харьковского облсовета, экс-руководителя «Харьковских Известий» Анной Кузнецовой отдыхает в дорогом отеле Турции.

Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал "Харьков. Бои без правил", передает RegioNews.

На фото видно, как Терехов прохаживается по холлу отеля в компании Анны Кузнецовой. Также в объектив камеры попал Терехов, который загорает в шезлонге.



Ранее этот же Telegram-канал опубликовал у себя информацию о том, что Терехов остановился в отеле Maxx Royal Belek Golf Resort и заплатил более 10 тысяч евро. Отель позиционируется как "роскошный отель для самых требовательных туристов".

Как писал RegioNews, 5 апреля депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева сообщила, что Игорь Терехов в субботу вечером улетел на отдых в Турцию.

Она заявила, что считает неправильным бросать город, когда цифры заболевших все время растут. "Нам нужно бросить все силы для того, чтобы взять под контроль ситуацию. Нам нужно бороться с этой напастью, и отдыхать как раз сейчас не время", – сказала Мустафаева.

А во вторник 6 апреля сам Терехов разместил в своем Telegram-канале информацию о том, что он находится с рабочим визитом на турецком заводе по производству автобусов "Карсан".

Напомним также, что последние две недели Харьков находится на грани катастрофы по темпам распространения коронавируса. Каждый день в городе фиксируются новые антирекорды. За минувшие сутки зафиксировано 869 случаев. Для сравнения, днем ранее было 697.

Больных из Харькова, которых не смогли госпитализировать в больницы города, везут в медучреждения области . Кроме того, по данным проверки НСЗУ, фактическое количество коек для госпитализации больных коронавирусом не соответствует заявленному в двух городских больницах и двух ведомственных больницах "Укрзализныци".

Все это время городские власти отказываются вводить "красную зону". Отметим, что все показатели для этого уже несколько дней как превышены . Кроме того, серьезно возросло количество госпитализаций детей с тяжелой формой болезни.

Киевские волонтеры охарактеризовали ситуацию в городе с COVID-19, которую демонстрирует местная власть, как "одна сплошная ложь".

Волонтеры даже требовали созвать внеочередную сессию городского совета, чтобы поднять вопрос о возбуждении уголовных дел против исполняющего обязанности мера Харькова – Игоря Терехова и руководителя департамента городского образования из-за катастрофической ситуации с COVID-19.

Харьковский журналист Дмитрий Коган писал, что двое его знакомых, которые посетили массовые гуляния на Масленицу , организованные и.о. мэра Игорем Тереховым, умерли от COVID-19.

Ранее мы также сообщали, что из-за гуляний на Масленицу, устроенных Игорем Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом .

Терехова раскритиковали за агитацию на Масленицу во время обострения ситуации с COVID-19.