Пошкоджені активістами двері Офісу Президента хоче викупити художня галерея

Митці вважають, що розмальовані і поламані двері стали "артоб'єктом”

Митці вважають, що розмальовані і поламані двері стали "артоб'єктом”

Фото: із відкритих джерел

Громадська організація "Речовий доказ", яка займається вивченням сучасних мистецьких об'єктів, пропонує Офісу Президента продати їм двері, які розмалювали активісти під час акції протесту 20 березня.

Про це у Facebook повідомила адвокат родичів Небесної сотні Євгенія Закревська, передає RegioNews.

Вона оприлюднила звернення керівництва громадської організації до президента Володимира Зеленського та керівника Офісу.

ОП вважає, що це шваль. Художня галерея - що це арт-об'єкт і готові за нього заплатити. Який з цих варіантів вигідніший для бюджету? Хто має ефективно управляти публічними фінансами?”, - наголошують автори звернення.

У ньому також йдеться про те, що "такі двері в зазначеному вигляді мають художню цінність, а відтак їх реставрація буде фактично знищенням такого артоб'єкту".

Галерея при цьому розраховує їх вигідно продати на аукціоні. Всі ризики, пов'язані з аукціоном, несе галерея. Для ОП це просто варіант продати ці двері дорожче за нові — чудова економія бюджетних грошей", — написала Євгенія Закревська.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

Раніше в "Слуза народу" повідомили, що позачергове засідання Ради, попередньо, пройде 26 березня. "Слуга народу” внесла в Раду постанову про засудження подій на Банковій.

Також в Офісі президента пообіцяли прозвітувати, скільки витратять на ремонт Банкової, його оцінюють у 250-300 тисяч гривень.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пообіцяв нові підозри учасникам акції "за Стерненка".