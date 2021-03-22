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22 березня 2021, 21:26 4

Позачергове засідання Ради, попередньо, пройде в п'ятницю

22 березня 2021, 21:26 4
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Ймовірно розглянуть питання тарифів і ФОПів
Фото з відкритих джерел
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Проведення позачергового засідання Верховної Ради попередньо заплановано на п'ятницю, 26 березня.

Про це повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Порядок денний поки невідомий.

Попередньо позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в п'ятницю (26.03). Порядок денний буде пізніше. Але я буду пропонувати також включити питання про тарифи, ФОПи і доступне розмитнення авто - написав Качура.

Як повідомлялося, "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка".

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами. Також вони з газового пальника підпалили табличку будівлі.

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