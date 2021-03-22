Позачергове засідання Ради, попередньо, пройде в п'ятницю
Ймовірно розглянуть питання тарифів і ФОПів
Ймовірно розглянуть питання тарифів і ФОПів
Проведення позачергового засідання Верховної Ради попередньо заплановано на п'ятницю, 26 березня.
Про це повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Порядок денний поки невідомий.
Попередньо позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в п'ятницю (26.03). Порядок денний буде пізніше. Але я буду пропонувати також включити питання про тарифи, ФОПи і доступне розмитнення авто - написав Качура.
Як повідомлялося, "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка".
Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами. Також вони з газового пальника підпалили табличку будівлі.
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