"Слуга народу” внесла в Раду постанову про засудження подій на Банковій

Депутати планують зібратися на позачергове засідання в п'ятницю

Депутати планують зібратися на позачергове засідання в п'ятницю

Фото: із відкритих джерел

Народні депутати від фракції “Слуга народу” внесли до Верховної Ради проєкт постанови про засудження подій під будівлею Офісу Президента ввечері 20 березня.

Про це повідомляється на сайті парламенту, передає RegioNews.

Тоді прихильники активіста Сергія Стерненка, засудженого до семи років ув’язнення, обмалювали графіті стіни будівлі, побили вікна, пошкодили табличку, фасад і двері.

Відомо, що ініціаторами постанови № 5295 виступають 130 народних депутатів від правлячої фракції "Слуга народу".

Вони зареєстрували її 22 березня. Наразі текст постанови відсутній у відкритому доступі, він переданий на розгляд керівництву Верховної Ради.

У "Слузі народу” попередньо планують провести позачергове засідання Ради у п'ятницю, 26 березня, весь порядок денний поки невідомий.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

Раніше в "Слуза народу" повідомили, що позачергове засідання Ради, попередньо, пройде 26 березня.

Також в Офісі президента пообіцяли прозвітувати, скільки витратять на ремонт Банкової, його оцінюють у 250-300 тисяч гривень.