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21 березня 2021, 18:16 3779

Журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП

21 березня 2021, 18:16 3779
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Відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн
Відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн
Фото Укрінформ
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Журналіст рандомно списався з конторами, які надають послуги, необхідні для усунення пошкоджень, нанесених протестувальниками будівлі Офісу президента 20 березня.

Про це повідомив журналіст В’ячеслав Лакомкін на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Подзвонив я в клінінгову компанію і вони готові відмити ГРАНІТ ЗА 12 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ. За один робочий день! ДВЕРІ реставрують ПОВНІСТЮ за 30 тисяч гривень. І того - 42 тисячі гривень! Нехай навіть 50 тисяч, - написав Лакомкін.

Він нагадав, що Офіс президента називає суму в 2 млн грн, наголошуючи при цьому, що через 72 години фарба в’їсться в граніт і відмити її стане значно важче.

Сподіваюсь, шо за два ляма вони й граніт замінять, покриють його антифарбувальними речовинами. А двері замінять на портал до пекла, - додав журналіст.

Подзвонив я в клінінгову компанію і вони готові відмити ГРАНІТ ЗА 12 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ. За один робочий день! ДВЕРІ...

Posted by Вячеслав Лакомкин on Sunday, March 21, 2021

Також у Telegram-каналі Лиса правда by Kuksin журналіст Євген Куксін нагадав історію про те, як у минулого року в Кабміні "кинули на зарплату" альпіністів, які три місяці ремонтували будівлю уряду. Тоді під реконструкцію було проведено тендер на 13 мільйонів, з яких один мільйон закладено на послуги альпіністів.

В результаті – робітники які опрацювали близько 7 000 метрів квадратних площі отримали половину зарплати. Та і ту – готівкою на руки, - написав журналіст.

Як з’ясувалося, переможець тендеру ТОВ Спектрум Девеопмент залучив іншу фрму ТОВ Будкоїн, яка вже і організувала альпіністів. Після проведених ремонтних робіт Спектрум Девеопмент не розрахувався із підрядником. А тому платити альпіністам нічим.

Як повідомлялося, Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму в 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Офіс президента гроші ціна ремонт акції протесту

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