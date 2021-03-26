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26 березня 2021, 12:59 8

Офіс президента після акції протесту відмиватимуть ще кілька днів, - ЗМІ

26 березня 2021, 12:59 8
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Будуть відмивати Офіс президента до понеділка
Будуть відмивати Офіс президента до понеділка
Фото: lb.ua
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Співробітники клінінгової компанії CPG, які усувають сліди суботнього погрому на Банковій, будуть відмивати Офіс президента до понеділка.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Страну".

"Ще не завершили роботи, оскільки там потрібно ще вимивати підлогу. Думаю, до понеділка вони будуть ще працювати", - повідомила співробітниця компанії телефоном.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

Раніше в "Слуза народу" повідомили, що позачергове засідання Ради, попередньо, пройде 26 березня. "Слуга народу” внесла в Раду постанову про засудження подій на Банковій.

Також в Офісі президента пообіцяли прозвітувати, скільки витратять на ремонт Банкової, його оцінюють у 250-300 тисяч гривень.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пообіцяв нові підозри учасникам акції "за Стерненка".

Україна Київ Офіс президента протест акція

 
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