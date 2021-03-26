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26 березня 2021, 14:45 117

У Чернівцях мітингують "Слуги народу" на підтримку усунутого вчора місцевого лідера

26 березня 2021, 14:45 117
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Заявляють, що партійні збори з заміни Другановського проведені з порушеннями
Заявляють, що партійні збори з заміни Другановського проведені з порушеннями
Фото molbuk.ua
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У Чернівцях кількадесят представників партії "Слуга народу" вийшли на акцію на підтримку депутата міськради Віталія Другановського, якого вчора усунули з посади керівника облосередку політсили.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Учасники пікету вишикувались у кілька рядів і заявляють, що партактив "Слуги народу" на Буковині обурений інформацією про усунення Другановського з посади керівника обласного осередку.

Нас усіх сюди привела одна неприємна подія, яку ми почули вчора. Прочитали це із ЗМІ, що нібито відбулися збори, на яких усунули з посади голови партійної організації Віталія Другановського, і обрали іншу людину, – сказала одна з активісток.

Вона зауважила, що завдяки Віталію Другановському "Слуга народу" успішно відбула президентські, парламентські, а також місцеві вибори.

На президентських виборах ми отримали прекрасний результат, гарну перемогу. На парламентських виборах у нас теж був гарний результат – з чотирьох виборчих округів ми маємо чотирьох депутатів Верховної Ради від "Слуги народу". А на місцевих виборах з трьох районних рад дві представляють представники партії "Слуга народу". У кожній раді є наші депутати. Багато хто має посади в органах місцевого самоврядування, – зазначила учасниця пікету Світлана.

Пікетувальники вважають, що, партійні збори, на яких ухвалили рішення про усунення Другановського, проведенв із порушеннями. Стверджують, що зміни і призначення голови осередку мають ухвалювати на конференції, у якій мають взяти участь делегати з усієї області – а цього не було.

Як повідомлялося, учора у Чернівцях змінили голову обласної організації політичної партії "Слуга народу". Замість Віталія Другановського обласну парторганізацію очолила Олена Лис.

Чернівці Слуга народа партія протест голова

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