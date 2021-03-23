11:40  23 березня
Дніпро посилює карантин: коли і що заборонено
11:59  23 березня
Працівники театрів виступили за звільнення голови Харківської ОДА
08:11  23 березня
На Донбасі фіксують грубі порушення з боку бойовиків: за добу режим "тиші" порушено 5 разів
UA | RU
UA | RU
23 березня 2021, 09:42 14

В Офісі президента пообіцяли прозвітувати, скільки витратять на ремонт Банкової

23 березня 2021, 09:42 14
Читайте также на русском языке
Зараз ремонт оцінюють у 250-300 тисяч гривень
Зараз ремонт оцінюють у 250-300 тисяч гривень
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Державне управління справами має публічно відзвітуватися про всі виконані роботи по ремонту будівлі Офісу президента після протесту в підтримку Сергія Стерненка, який відбувся 20 березня.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ОП.

Відзначається, що тепер Державне управління справами вибирає компанії, які будуть виконувати різні види ремонтних робіт для усунення пошкоджень.

Триває підбір компаній та підрахунки необхідних коштів для проведення інших відновлювальних робіт. Так, потрібно замінити кілька дверей, вікон, зробити ремонт пошкоджених приміщень, серед іншого окремих кабінетів та приміщень на різних поверхах, де сталося загоряння", - повідомили в ОП.

Нині близько 10 компаній запропонували свої послуги по прибиранню фарби з граніту. Вартість цих послуг може становити 250-300 тисяч гривень.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

Офіс президента ремонт митинг бюджет финансы

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Марафон "Вата Шоу" чи борщ по-полтавськи? У Полтаві нарешті обрали секретаря міськради та заступників мера Мамая
Стабільність по-херсонськи: на зміну виборчим казкам прийшли сірі будні
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Юрій Чевордов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram