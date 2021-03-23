В Офісі президента пообіцяли прозвітувати, скільки витратять на ремонт Банкової

Зараз ремонт оцінюють у 250-300 тисяч гривень

Зараз ремонт оцінюють у 250-300 тисяч гривень

Фото: з відкритих джерел

Державне управління справами має публічно відзвітуватися про всі виконані роботи по ремонту будівлі Офісу президента після протесту в підтримку Сергія Стерненка, який відбувся 20 березня.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ОП.

Відзначається, що тепер Державне управління справами вибирає компанії, які будуть виконувати різні види ремонтних робіт для усунення пошкоджень.

Триває підбір компаній та підрахунки необхідних коштів для проведення інших відновлювальних робіт. Так, потрібно замінити кілька дверей, вікон, зробити ремонт пошкоджених приміщень, серед іншого окремих кабінетів та приміщень на різних поверхах, де сталося загоряння", - повідомили в ОП.

Нині близько 10 компаній запропонували свої послуги по прибиранню фарби з граніту. Вартість цих послуг може становити 250-300 тисяч гривень.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.