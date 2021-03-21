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21 березня 2021, 16:22 197

"Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка"

21 березня 2021, 16:22 197
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Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента
Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента
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Фракція «Слуга народу» оприлюднила заяву, в якій ініціює позачергове засідання Верховної ради за участю силовиків і ухвалення постанови з оцінками події.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт партії "Слуга народу".

Фракція "Слуга Народу" заявила, що категорично не сприймає "спроби підмінити цивілізоване вираження незгоди з діями влади насильством, вандалізмом, наругою над символами нашої держави".

У зв’язку з цим вимагаємо від правоохоронних органів негайно дати юридичну оцінку подіям, що відбувалися вчора під Офісом Президента, визначити міру провини тих або інших учасників за матеріальну шкоду, заподіяну державному майну, і домогтися відповідальності за ці дії, включаючи компенсацію збитку, - йдеться в заяві фракції.

Також вони вимагають "уважно вивчити відеоматеріали, що фіксують вчорашню подію під ОП, на предмет встановлення, чи не були ці насильство і вандалізм реалізацією замовлення з боку тих або інших політичних сил і фігур, про що може свідчити участь у цій акції афілійованих з цими силами і фігурами осіб". Окремою вимогою зазначають "кваліфікувати участь у вчорашній акції народних депутатів, чия відповідальність перед громадянами і законом незрівнянно вище".

Ми поважаємо право на мирний протест, але вимагаємо захистити право громадян на вулиці без насильства і вандалізму. Чекаємо на рішучі, кваліфіковані і безкомпромісні дії з боку правоохоронних органів зі встановлення осіб ініціаторів і учасників актів вандалізму та притягнення їх до відповідальності, - повідомляється в заяві.

Фракція ініціює проведення позачергового засідання "в найкоротший термін за участю силовиків і ухвалення постанови з оцінками даної події, із завданнями конкретним міністрам тощо".

Як повідомлялося, "слуги" відреагували на погром Банкової - засуджують акти вандалізму та вимагають вибачень. Нардепи також закликали колег у владі прискорити роботу з очищення судової системи.

Нагадаємо, учора прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами. Також вони з газового пальника підпалили табличку будівлі.

Згодом щодо протестів прихильників Стерненка стало відомо, що затриманому пред’явлено звинувачення у хуліганстві. У Авакова стверджують, що "за спинами провокаторів стоять політикани".

Сьогодні Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму в 2 мільйони гривень.

Слуга народа Верховна Рада засідання Сергій Стерненко акції протесту

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