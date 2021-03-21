"Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка"

Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента

Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента

Фракція «Слуга народу» оприлюднила заяву, в якій ініціює позачергове засідання Верховної ради за участю силовиків і ухвалення постанови з оцінками події.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт партії "Слуга народу".

Фракція "Слуга Народу" заявила, що категорично не сприймає "спроби підмінити цивілізоване вираження незгоди з діями влади насильством, вандалізмом, наругою над символами нашої держави".

У зв’язку з цим вимагаємо від правоохоронних органів негайно дати юридичну оцінку подіям, що відбувалися вчора під Офісом Президента, визначити міру провини тих або інших учасників за матеріальну шкоду, заподіяну державному майну, і домогтися відповідальності за ці дії, включаючи компенсацію збитку, - йдеться в заяві фракції.

Також вони вимагають "уважно вивчити відеоматеріали, що фіксують вчорашню подію під ОП, на предмет встановлення, чи не були ці насильство і вандалізм реалізацією замовлення з боку тих або інших політичних сил і фігур, про що може свідчити участь у цій акції афілійованих з цими силами і фігурами осіб". Окремою вимогою зазначають "кваліфікувати участь у вчорашній акції народних депутатів, чия відповідальність перед громадянами і законом незрівнянно вище".

Ми поважаємо право на мирний протест, але вимагаємо захистити право громадян на вулиці без насильства і вандалізму. Чекаємо на рішучі, кваліфіковані і безкомпромісні дії з боку правоохоронних органів зі встановлення осіб ініціаторів і учасників актів вандалізму та притягнення їх до відповідальності, - повідомляється в заяві.

Фракція ініціює проведення позачергового засідання "в найкоротший термін за участю силовиків і ухвалення постанови з оцінками даної події, із завданнями конкретним міністрам тощо".

Як повідомлялося, "слуги" відреагували на погром Банкової - засуджують акти вандалізму та вимагають вибачень. Нардепи також закликали колег у владі прискорити роботу з очищення судової системи.

Нагадаємо, учора прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами. Також вони з газового пальника підпалили табличку будівлі.

Згодом щодо протестів прихильників Стерненка стало відомо, що затриманому пред’явлено звинувачення у хуліганстві. У Авакова стверджують, що "за спинами провокаторів стоять політикани".

Сьогодні Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму в 2 мільйони гривень.