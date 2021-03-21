Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка

Називають суму в 2 мільйони гривень

Називають суму в 2 мільйони гривень

Фото з відкритих джерел

За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно у два мільйони гривень.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Офісу президента, передає RegioNews.

В Офісі президента вважають, що пошкодження будівлі учасниками акції протесту 20 березня оцінюються попередньо в 2 млн грн.

Напередодні всі поверхи були наповнені димом. Якщо не розпочати змивання фарби впродовж 72 годин, вона в'їсться в граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими. Нагадаємо, перші два поверхи будівлі були споруджені наприкінці ХІХ ст., інші добудовані на початку ХХ ст., - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, до змивання фарби наразі ще не приступили.

Як повідомлялося напередодні, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Сьогодні стало відомо, що затриманому на протестах прихильників Стерненка пред’явлено звинувачення у хуліганстві.