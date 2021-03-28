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28 марта 2021, 15:45 2

Поврежденные активистами двери Офиса Президента хочет выкупить художественная галерея

28 марта 2021, 15:45 2
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Художники считают, что разрисованные и поломанные двери стали "артобъектом"
Художники считают, что разрисованные и поломанные двери стали "артобъектом"
Фото: из открытых источников
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Общественная организация "Вещественное доказательство", которая занимается изучением современных художественных объектов, предлагает Офису Президента продать им двери, которые разрисовали активисты во время акции протеста 20 марта.

Об этом в Facebook сообщила адвокат родственников Небесной сотни Евгения Закревская, передает RegioNews.

Она обнародовала обращение руководства общественной организации к президенту Владимиру Зеленскому и руководителю Офиса.

ОП считает, что это шваль. Художественная галерея - это арт-объект и готовы за него заплатить. Какой из этих вариантов более выгоден для бюджета? Кто должен эффективно управлять публичными финансами?", - отмечают авторы обращения.

В нем также говорится о том, что "такие двери в указанном виде имеют художественную ценность, а следовательно их реставрация будет фактически уничтожением такого артобъекта".

Галерея при этом рассчитывает их выгодно продать на аукционе. Все риски, связанные с аукционом, несет галерея. Для ОП это просто вариант продать эти двери дороже чем новые - отличная экономия бюджетных денег", - написала Евгения Закревская.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.

Ранее в "Слуге народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет 26 марта. "Слуга народа" внесла в Раду постановление об осуждении событий на Банковой.

Также в Офисе президента пообещали отчитаться, сколько потратят на ремонт Банковой, его оценивают в 250-300 тысяч гривен.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пообещал новые подозрения участникам акции "за Стерненко".

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