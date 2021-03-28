Поврежденные активистами двери Офиса Президента хочет выкупить художественная галерея
Общественная организация "Вещественное доказательство", которая занимается изучением современных художественных объектов, предлагает Офису Президента продать им двери, которые разрисовали активисты во время акции протеста 20 марта.
Об этом в Facebook сообщила адвокат родственников Небесной сотни Евгения Закревская, передает RegioNews.
Она обнародовала обращение руководства общественной организации к президенту Владимиру Зеленскому и руководителю Офиса.
ОП считает, что это шваль. Художественная галерея - это арт-объект и готовы за него заплатить. Какой из этих вариантов более выгоден для бюджета? Кто должен эффективно управлять публичными финансами?", - отмечают авторы обращения.
В нем также говорится о том, что "такие двери в указанном виде имеют художественную ценность, а следовательно их реставрация будет фактически уничтожением такого артобъекта".
Галерея при этом рассчитывает их выгодно продать на аукционе. Все риски, связанные с аукционом, несет галерея. Для ОП это просто вариант продать эти двери дороже чем новые - отличная экономия бюджетных денег", - написала Евгения Закревская.
Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.
Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.
"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.
Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.
Ранее в "Слуге народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет 26 марта. "Слуга народа" внесла в Раду постановление об осуждении событий на Банковой.
Также в Офисе президента пообещали отчитаться, сколько потратят на ремонт Банковой, его оценивают в 250-300 тысяч гривен.
Кроме того, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пообещал новые подозрения участникам акции "за Стерненко".