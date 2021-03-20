Прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами

Також вони з газового пальника підпалили табличку будівлі

Також вони з газового пальника підпалили табличку будівлі

Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 20 березня, в Києві проходить акція на підтримку засудженого на 7 років активіста Сергія Стерненко. Його прихильники зібралися в центрі столиці, біля Офісу президента, з вимогою відпустити активіста на свободу.

Про це повідомляє RegioNews.

На вулиці Банковій зібралися кілька сотень протестувальників. Учасники акції тримають в руках плакати з написами "Сьогодні - завтра всіх нас", "Ми не боїмося", "Свободу політв'язням" та інші.

Активісти кидають фаєри, петарди і шумові гранати. Також вони облили будівлю Офісу президента фарбою, при цьому написавши "Волю Стерненко".

Крім цього, прихильники активіста підпалили табличку Офісу президента. До того ж вони обстрілювали Офіс президента з піротехніки і намагалися проникнути всередину.

Після цього поліція хотіла витіснити активістів, але сталася контратака і самих правоохоронців відтіснили.

Близько 20:30 організатори акції заявили, що вона закінчилася. Люди почали розходитися. Все закінчилося салютом

Нагадаємо, що сьогодні у Сергія Стерненка день народження. В Одесі активісти привітали його під СІЗО - зібралися близько двох десятків людей. Серед них були члени громадської організації "Солідарна Молодь", друзі засудженого відеоблогера та інші одеські активісти.