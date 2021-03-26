Акція під офісом президента: поліція склала протоколи ще на 4 активістів

Загалом у справі, яку розслідують правоохоронці, фігурують 9 учасників акції

Загалом у справі, яку розслідують правоохоронці, фігурують 9 учасників акції

Фото: із відкритих джерел

Працівники правоохоронних органів склали адміністративні протоколи на чотирьох учасників мітингу під Офісом Президента, який відбувся 20 березня в Києві.

Про це повідомляє Telegram-канал "Самозахист", передає RegioNews.

Відомо, що адмінпротоколи склали на активістів Ігоря Поташенкова та Олега Кобезького (ім’я останнього фігурувало в оприлюдненому заступником міністра внутршніх справ Антоном Геращенком відео).

Їм інкримінують ст. 195, ч.6 КУпАП "Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів".

Також відомо, що активісти Артур Єфименко та Вадим Адамов отримали адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство та нецензурна лайка в громадських місцях).

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

Раніше в "Слуза народу" повідомили, що позачергове засідання Ради, попередньо, пройде 26 березня. "Слуга народу” внесла в Раду постанову про засудження подій на Банковій.

Також в Офісі президента пообіцяли прозвітувати, скільки витратять на ремонт Банкової, його оцінюють у 250-300 тисяч гривень.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пообіцяв нові підозри учасникам акції "за Стерненка".