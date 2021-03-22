Геращенко пообіцяв нові підозри учасникам акції "за Стерненка"

Він розповів, що над цим працюють слідчі

Він розповів, що над цим працюють слідчі

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Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі програми "Сьогодні. Вечір" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

За словами Геращенка, під час акції "були спроби провокаторів викликати насилля, викликати поліцію для того, щоб пролилася кров".

На запитання, чому підозру поки оголошено лише одному учаснику акції, заступник Авакова відповів, що "будуть і інші підозрювані".

Це перша людина, але там будуть і інші підозрювані. Ви побачите заяви в Офісі національної поліції вже сьогодні. У нас слідчі всю ніч працювали і весь день учорашній і сьогодні працюють, щоб зібрати докази, переглядають сотні годин відеоматеріалів ЗМІ і оперативних зйомок, які в нас є. Буде не одна підозра, будуть і інші… У нас повністю зібрана інформація про тих осіб, які закликали до того, щоб було насилля, до тих осіб, які це реалізовували, і кожен відповідатиме... До того ж, особам, які підпалювали табличку, підпалювали двері, розбивали вікна, будуть пред'явлені також цивільні позови щодо компенсації завданої шкоди, - сказав Геращенко.

Як повідомлялося, сьогодні Кабмін виступив з офіційною заявою щодо погромів на Банковій. Члени уряду вимагають розслідування від силовиків.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами. Також вони з газового пальника підпалили табличку будівлі.

Після акції одному затриманому пред’явлено звинувачення у хуліганстві. У Авакова стверджують, що "за спинами провокаторів стоять політикани".