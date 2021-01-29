Офіс генпрокурора хоче вивести "справу Татарова" з підслідності НАБУ

У Венедіктової перекваліфікували злочин як некорупційний

У Венедіктової перекваліфікували злочин як некорупційний

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Національне антикорупційне бюро України заявило, що Офіс генерального прокурора України прагне вивести справу за підозрою заступника керівника Офісу президента Олега Татарова з підслідності НАБУ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Попри наявність достатніх доказів, здобутих під час розслідування детективами НАБУ, які свідчать про надання екснародним депутатом України неправомірної вигоди, та підтвердженням цього факту ним самим під час допитів, прокурор ОГП 27 січня 2021 року перекваліфікував злочин, інкримінований екснародному депутату, на некорупційний (ч.4 ст.27 ч.2 ст.384 КК України)", - йдеться у повідомленні.

У бюро додають, що відтак, начебто створено формальні підстави для усунення детективів НАБУ від розслідування резонансного злочину, співучасником якого є заступник керівника Офісу президента Татаров.

Раніше повідомлялося, що у Єрмака готують терміновий законопроєкт, щоб врятувати Татарова, який може знищити антикорупційну реформу в Україні.

27 січня Комітет Ради підтримав законопроєкт, який дозволить Татарову уникнути відповідальності.

Також RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Також у справі Татарова призначили нових прокурорів від Офісу генерального прокурора, а не Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

28 грудня суд у справі Татарова не відбувся через неявку прокурорів, засідання перенесли. Суд мав розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

15 січня ВАКС постановив, що справу заступника Єрмака Татарова має розслідувати НАБУ.

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