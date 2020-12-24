Справу заступника голови ОП Татарова передали в СБУ - ЗМІ

Раніше справою займалися слідчі НАБУ

Раніше справою займалися слідчі НАБУ

Фото: з відкритих джерел

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. Це сталося після того, як Верховний суд ухвалив, що рішення Печерського районного та апеляційного суду Києва щодо зміни підслідності справи Татарова не підлягають оскарженню.

Як передає RegioNews, про це "Стране" повідомили джерела в правоохоронних органах.

Так, виконуючи рішення Верховного суду, в.о. генпрокурора України Симоненко визначив підслідність в СБУ. Таким чином справа Татарова передано з НАБУ в СБУ.

Сьогодні, 24 грудня, у ВАКС повинні були обирати міру заходу для Татарова. Але, як зазначає видання, з урахуванням зміни підслідності, швидше за все засідання вже не відбудеться. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для нього арешт з альтернативою застави в 10 млн грн.

Нагадаємо, 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня Заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.