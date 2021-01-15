Справу заступника Єрмака Татарова має розслідувати НАБУ - рішення суду

Суд підтвердив, що справи ТОП-корупції можуть розслідувати виключно детективи НАБУ

Суд підтвердив, що справи ТОП-корупції можуть розслідувати виключно детективи НАБУ

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Кримінальна справа про підозру в корупції заступника керівника Офісу президента Олега Татарова є виключною підслідністю НАБУ і САП, її мають повернути до Антикорупційного бюро для подальшого розслідування.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, це підтвердив Вищий антикорупційний суд, передає RegioNews.

У відомстві розповіли, що таке рішення було ухвалене 13 січня 2021 року, ним було зобов’язано Генпрокурора Ірину Венедіктову розглянути клопотання щодо необхідності передачі справи від СБУ назад до НАБУ.

У своєму рішенні суддя ВАКС зазначає, що одним із фактів, що досліджується у межах цього провадження, є надання народним депутатом України неправомірної вигоди службовій особі. Відтак, кримінальне правопорушення за ч.3 ст.369 вчинене народним депутатом України і, відповідно до ст.216 КПК України, може бути розслідуване виключно детективами НАБУ”, - йдеться в повідомленні.

В НАБУ наголосили, що рішення про передачу справи до СБУ у подальшому може призвести до уникнення відповідальності за вчинений злочин винними, адже всі зібрані докази будуть визнані судом недопустимими через здійснення розслідування неналежним органом.

Також повідомляється, що директор НАБУ Артем Ситник за погодженням із в.о. голови САП звернувся до Офісу Генпрокурора з постановою про витребування кримінальної справи Олега Татарова і Максима Микитася у порядку ст.ст. 110, 216 КПК України та ст. 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України”.

Нагадаємо, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Також у справі Татарова призначили нових прокурорів від Офісу генерального прокурора, а не Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.