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28 грудня 2020, 13:02 209

Суд у справі Татарова не відбувся через неявку прокурорів, засідання перенесли

28 грудня 2020, 13:02 209
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Фото: Цензор.Нет
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Судове засідання із обрання запобіжного заходу для заступника голови Офісу президента Олега Татарова не відбулося через неявку прокурорів.

Про це повідомляє Цензор.Нет, передає RegioNews.

Відомо, що прокурори не з'явилися на засідання, оскільки суду не були відомі їхні імена після зміни підслідності справи. Крім того, їм нібито не могли повідомити про проведення засідання.

Суд постановив перенести засідання на 10 годину 30 грудня. Татаров погодився на цю дату.

Під будівлею суду зібралося чимало представників ЗМІ та активістів, через що після засідання Олег Татаров був змушений обходити протест через службовий вихід.

Нагадаємо, у справі Татарова призначили нових прокурорів від Офісу генерального прокурора, а не Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ.

Також в Національному антикорупційному бюро заявили, що Офіс генерального прокурора здійснює безпрецедентний в історії України втручання в розслідування НАБУ тим, що забрав у бюро справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

суд Офіс президента засідання корупція прокурори Олег Татаров
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