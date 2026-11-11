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Станом на ранок 11 листопада через російські атаки частина споживачів у восьми областях України залишається без електропостачання. Найскладніша ситуація на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілів знеструмлено частину споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях.

На Харківщині через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі застосовують аварійні відключення. Повернутися до прогнозованих графіків планують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Також складною залишається ситуація у прифронтових регіонах, де російські війська регулярно атакують енергетичну інфраструктуру.

Минулої доби у Слов'янську Донецької області російський дрон атакував бригаду енергетиків під час виконання робіт. Один працівник дістав поранення, його госпіталізували.

Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання, однак роботи ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних ударів.

У більшості регіонів продовжують діяти погодинні графіки відключень, а для промисловості – обмеження потужності. Через постійні атаки ситуація з електропостачанням може змінюватися протягом дня.

Нагадаємо, ввечері 10 та вранці 11 листопада російські війська завдали ударів по енергетичних об'єктах Одеської області. Без світла залишаються близько 135 тисяч споживачів.