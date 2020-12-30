Справа Татарова: прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу

Заступнику Єрмака Олегу Татарову втретє не змогли обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Заступнику Єрмака Олегу Татарову втретє не змогли обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Фото: із відкритих джерел

У середу, 30 грудня, Вищий антикорупційний суд продовжив розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу заступникові голови Офісу президента України Олегу Татарову, який проходить одним із підозрюваних у справі квартир для Нацгвардії.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання суду, передає RegioNews.

Під час засідання прокурори заявили про відкликання клопотання у зв'язку з можливою необґрунтованістю пред'явленої підозри.

Відкликаємо клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою ... У даний час ми не можемо стверджувати, що підозра була обгрунтованою", - сказав представник сторони обвинувачення.

У заяві прокурорів йдеться про необхідність вивчення матеріалів справи в повному обсязі, на що у сторони обвинувачення не було часу після передачі справи з НАБУ в Службу безпеки України і зміни групи процесуальних керівників.

Адвокати Татарова в повній мірі підтримали заяву прокурорів. Суд після обговорення в нарадчій кімнаті ухвалив рішення клопотання задовольнити. Також заявляється, що ухвала не підлягає оскарженню.

Після рішення суду учасники мітингу за притягнення Татарова до відповідальності під будівлею суду запалили фаєри і розгорнули банер "Stop Tatarov!"

Нагадаємо, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Також у справі Татарова призначили нових прокурорів від Офісу генерального прокурора, а не Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

28 грудня суд у справі Татарова не відбувся через неявку прокурорів, засідання перенесли. Суд мав розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу.