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22 грудня 2020, 11:36 119

НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу – Ситник

22 грудня 2020, 11:36 119
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Татарова підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася
Татарова підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася
Фото: із відкритих джерел
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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) в суді буде просити суд заарештувати підозрюваного в корупції заступника керівника Офісу президента Олега Татарова із правом внесення застави.

Про це в інтерв’ю виданню "Настоящее время” розповів директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає RegioNews.

НАБУ ініціює арешт з можливістю внесення застави, але яке рішення прийме прокурор я не знаю” , - заявив директор НАБУ.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМі повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заму Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня Заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

суд НАБУ Артем Ситник кримінальна справа корупція Олег Татаров
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