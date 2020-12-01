У НАБУ розслідують справу стосовно заступника голови ОП Татарова

Антикорупційне бюро веде прослуховування заступника голови ОП

Антикорупційне бюро веде прослуховування заступника голови ОП

Фото: з відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі народного депутата VIII скликання Максима Микитася, якого підозрюють у зловживаннях з квартирами для Нацгвардії.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда".

Наголошується, що до призначення в Офіс президента Олег Татаров був адвокатом і, зокрема, представляв інтереси "Укрбуду", а також працював юристом у фірмі.

Антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в "Укрбуді" посилались на цю експертизу, яка нібито показала відсутність збитків.

У справі стосовно Татарова НАБУ отримало дозвіл суду на проведення негласних слідчих дій, тобто прослуховування.

Наголошується, що Татаров досі має адвокатський статус, хоча дія його свідоцтва призупинена.

Прослуховування адвокатів можливе лише з погодження генерального прокурора. При цьому детективи НАБУ не отримували санкцію від Ірини Венедіктової, їхні дії погоджував прокурор Антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що це може поставити під сумнів законність доказів, зібраних стосовно Татарова.

Проте позиція НАБУ і Антикорупційної прокуратури полягає в тому, що недоторканість не поширюється на адвокатів, чиє свідоцтво призупинене.

Коли Татаров дізнався про прослуховування від Служби безпеки України він звертався за допомогою до керівника ОП Андрія Єрмака. Не отримавши підтримки, заступник Єрмака вирішив дати інтерв’ю, в якому сказав, що очільник НАБУ Артем Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти".

Нагадаємо, Вищий антикорупцийний суд відправив цілодобовий під домашній арешт депутата і колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася, якого підозрюють у зловживаннях з квартирами для Нацгвардії.

Раніше повідомлялось, що Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ.