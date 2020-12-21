Заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою

Він фігурує в кримінальній справі квартир для Нацгвардії

Він фігурує в кримінальній справі квартир для Нацгвардії

Фото: із відкритих джерел

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров прийшов за викликом до Національного антикорупційного бюро у кримінальній справі про корупцію.

Про це в Telegram повідомив журналіст Олег Новіков, передає RegioNews.

Відомо, що Татаров прийшов до НАБУ у супроводі своїх адвокатів. Йому раніше надіслали повістки про виклик до Національного антикорупційного бюро.

Журналіст нагадав, що 18 грудня Татарову заочно повідомили про підозру в пособництві у наданні хабара у вигляді паркомісця заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Костянтину Дубоносу.

Вказана парковка передавалася за внесення недостовірних даних до експертизи, яку проводив ДНДЕКЦ у межах справи про заволодіння понад 81 млн грн Нацгвардії. Тоді справу розслідувала поліція, а паралельно – НАБУ. Потім обидві справи опинилася в детективів і вони повідомили про підозру низці осіб, зокрема, Микитасю, екскомандувачу НГУ Юрію Аллерову та іншим”, - розповів Новіков.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМі повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заму Єрмака Олегу Татарову.