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18 грудня 2020, 16:20 184

НАБУ повідомило підозру в корупції заму Єрмака Олегу Татарову

18 грудня 2020, 16:20 184
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Олег Татаров проходить як один із підозрюваних у корупційній справі квартир Нацгвардії
Олег Татаров проходить як один із підозрюваних у корупційній справі квартир Нацгвардії
Фото: із відкритих джерел
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18 грудня детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру у вчиненні корупційного злочину заступнику голови Офісу президента України Олегу Татарову.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Йому інкримінують звинувачення в пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Слідство вважає, що вказана особа, у минулому — топпосадовець державної компанії "УкрБуд” - може бути причетною до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України”, - йдеться в повідомленні.

В НАБУ зазначили, що заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака Олег Татаров є третім підозрюваним у вчиненні цього злочину.

Також підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтин Дубонос та народний депутат 8 скликання, колишній кінцевий власник ТОВ "Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМі повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Олег Татаров Офіс президента корупція НАБУ САП підозра Андрій Єрмак злочин
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