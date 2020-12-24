Суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу Татарову: на коли і у чому причина

Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України

Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарові. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Про це повідомляє RegioNews.

Зокрема, ухвалено рішення про перенесення судового засідання на 28 грудня на 12:30. До цієї дати повинні прояснити, чи є процесуальні повноваження у прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що справи Татарова з підслідності САП і НАБУ передали Службі безпеки України.

Раніше повідомлялося, що справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. Однак, як повідомили у ЗМІ, в антикорупційному суді не отримували інформації про перенесення засідання по Татарову. Тому засідання має відбутися.

Нагадаємо, 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.