САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову - ЗМІ

Підозру Татарову мають вручити сьогодні, 18 грудня

Підозру Татарову мають вручити сьогодні, 18 грудня

Фото: із відкритих джерел

Виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, який фігурує у справі про корупцію концерну “Укрбуд”.

Про це повідомляє "Українська правда” із посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає RegioNews.

За словами співрозмовника видання, підозру Татарову мають вручити сьогодні, 18 грудня.

Цю інформацію також підтвердив головний редактор видання Цензор.Нет Юрій Бутусов. За його даними, затримання при врученні підозри не передбачається, подальші процесуальні дії будуть відбуватися після вручення підозри.

Першу підозру Татарову було виписано 1 грудня прокурором САП Романом Симківим, однак вручення було зірване, оскільки за кілька годин Симків був позбавлений доступу до справи в електронному реєстрі рішенням генерального прокурора", - написав Бутусов.

Нагадаємо, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру Татарову, яке планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, за якою він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд", був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію Татарова і представив докази того, що Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.

Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати.

Раніше RegioNews також писав про те, що відчайдушне бажання Татарова утриматися в кріслі топить його шефа Єрмака.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що скандального заступника Єрмака Татарова не звільнять з Офісу президента. Він продовжує роботу в ОП в тому ж режимі.