Зеленський розкрив, скільки полонених можуть обміняти Україна та Росія

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Президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів в Абу-Дабі обговорили можливість проведення масштабного обміну військовополоненими

Про це глава держави повідомив під час пресконференції 11 листопада, передає RegioNews.

За словами Зеленського, питання обміну обговорювали під час переговорів, а американська сторона планує порушити цю тему під час поїздки до Росії.

"Обговорили можливість обміну, хочуть зробити 1000 на 1000, можливо 1500 на 1500. З аджендою про якийсь великий обмін поїдуть американці в Росію", – зазначив президент.

На середу, 11 листопада, Зеленський анонсував подальше обговорення деескалаційних кроків, енергетичної безпеки, ситуації в Чорному морі та можливості проведення тристоронньої зустрічі на рівні лідерів.

Як відомо, 10 листопада в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів завершився перший раунд тристоронніх переговорів Україна-США-Росія. Він тривав чотири години.

За словами Зеленського, сторони обговорили гуманітарні питання, звільнення полонених і гарантії безпеки для України. Крім того, під час переговорів порушили питання необхідності деескалаційних кроків.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав зустріч "дуже продуктивною". Водночас він наголосив, що досягнення домовленостей потребуватиме додаткової роботи й не відбудеться протягом найближчих 24 годин.