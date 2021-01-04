Татаров став "дуже токсичним" для президента, його намагатимуться звільнити у січні - експерт

На святкуванні Нового року в оточенні Зеленського вже не було Татарова

На святкуванні Нового року в оточенні Зеленського вже не було Татарова

Фото: з відкритих джерел

Співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко вважає, що над заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим згущуються хмари й протягом січня влада вирішить "спровадити Татарова з ОП під тим або іншим приводом від гріха якомога далі".

Як передає RegioNews, про це Романенко повідомив у себе на сторінці Facebook.

"Під кінець року Татаров опинився в центрі корупційних обвинувачень, які було запущено НАБУ після свідчень забудовника Максима Микитася. У підсумку його фігура стала занадто токсичною для Зеленського і Єрмака, які були не проти його позбутися. Як кажуть мої джерела в ОП, Татаров пригрозив Єрмаку, що зіллє нюанси у справі вагнерівців, яку він курирував. Єрмак із Зеленським визнали це шантажем, і протягом останніх тижнів 2020 року Татарова усунули від доступу до президента", – написав Романенко.

Так, за інформацією експерта, президент України Володимир Зеленський зустрів Новий рік у колі друзів та соратників на держдачі "Гута" в Карпатах. На святі вже був відсутній заступник голови Офісу президента Олег Татаров, а також ще один із заступників - Ігор Жовква.

На думку Романенка, наростальний конфлікт НАБУ з Татаровим несе ризики у зв'язку з перемогою кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на президентських виборах в США.

Очевидно, що для Зеленського і Єрмака питання налагодження відносин із новою адміністрацією у Вашингтоні критично важливе, а конфлікт НАБУ з Татаровим торпедуватиме зусилля з налагодження мостів. Тому в ОП схиляються до того, щоб протягом січня спровадити Татарова з ОП під тим чи іншим слушним приводом від гріха подалі", – резюмував Романенко.

Нагадаємо, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Також у справі Татарова призначили нових прокурорів від Офісу генерального прокурора, а не Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

28 грудня суд у справі Татарова не відбувся через неявку прокурорів, засідання перенесли. Суд мав розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.