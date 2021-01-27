Комітет Ради підтримав законопроєкт, який дозволить Татарову уникнути відповідальності
Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав проєкт закону №4392, який дає можливість генеральному прокурору у ручному режимі забирати справи у НАБУ і передавати їх в СБУ.
Про це у Facebook повідомила нардеп від фракції "Голос" Олександра Устінова, передає RegioNews.
Щойно правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроект №4392, який дає можливість генпрокурору в ручному режимі передавати справи з НАБУ в СБУ. Ну щоб наступний раз з такими, як Татаров, не паритись, а просто забирати справи з НАБУ і ховати іх”, - розповіла Устінова.
Також вона з іронією розповіла про "запобіжник", який передбачений в тексті законопроєкту.
Знаєте, який запобіжник кажуть є - що генпрокурор може це зробити лише з погодження свого заступника - керівника САП. Ні, ну чого, класний запобіжник, коли керівник питає в зама дозволу на те, щоб щось зробити. Реформи по-зеленськи в дії”, - написала нардеп.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Єрмака готують терміновий законопроєкт, щоб врятувати Татарова, який може знищити антикорупційну реформу в Україні.