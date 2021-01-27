13:39  27 січня
Директора комунального підприємства Харкова підозрюють у привласненні мільйона гривень
10:29  27 січня
На Одесу обрушився сильний снігопад: місто паралізоване (ФОТО)
08:11  27 січня
Доба на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 118 порушень, в штабі ООС звітують лише про 5
UA | RU
UA | RU
27 січня 2021, 17:38 73

Комітет Ради підтримав законопроєкт, який дозволить Татарову уникнути відповідальності

27 січня 2021, 17:38 73
Читайте также на русском языке
Проєкт закону дає можливість генпрокурору забирати справи у Національного антикорупційного бюро України
Проєкт закону дає можливість генпрокурору забирати справи у Національного антикорупційного бюро України
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав проєкт закону №4392, який дає можливість генеральному прокурору у ручному режимі забирати справи у НАБУ і передавати їх в СБУ.

Про це у Facebook повідомила нардеп від фракції "Голос" Олександра Устінова, передає RegioNews.

Щойно правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроект №4392, який дає можливість генпрокурору в ручному режимі передавати справи з НАБУ в СБУ. Ну щоб наступний раз з такими, як Татаров, не паритись, а просто забирати справи з НАБУ і ховати іх”, - розповіла Устінова.

Також вона з іронією розповіла про "запобіжник", який передбачений в тексті законопроєкту.

Знаєте, який запобіжник кажуть є - що генпрокурор може це зробити лише з погодження свого заступника - керівника САП. Ні, ну чого, класний запобіжник, коли керівник питає в зама дозволу на те, щоб щось зробити. Реформи по-зеленськи в дії”, - написала нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Єрмака готують терміновий законопроєкт, щоб врятувати Татарова, який може знищити антикорупційну реформу в Україні.

НАБУ СБУ кримінальна справа Верховна Рада законопроєкт комітет Олег Татаров
Рада проситиме Терехова повторно надіслати документи, щоб призначити вибори мера Харкова
27 січня 2021, 17:07
Після призначення Татарова в ОП його оточення заволоділо активами Микитася - ЗМІ
27 січня 2021, 16:12
Чиновнику НАБУ повідомлено про підозру через незаконні "лікарняні"
27 січня 2021, 15:32
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Олександр Костенко
Всі блоги »