Справа Татарова: прокурорів НАБУ та САП остаточно усунули від розслідування

У справі призначили нових прокурорів від Офісу генерального прокурора, а не Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

У справі призначили нових прокурорів від Офісу генерального прокурора, а не Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Фото: із відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) остаточно усунули від розслідування справи заступника голови Офісу президента Олега Татарова, якого підозрюють у причетності до справи квартир для Нацгвардії.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції”, передає RegioNews.

Активісти нагадали, що сьогодні, 28 грудня о 12:30 має розпочатися засідання із обрання запобіжного заходу заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову.

І досі стояло питання, хто ж прокурори у цій справі, адже після незаконної передачі її до СБУ, прокурори САП втратили повноваження. Тепер відомо, що у справі призначили нових прокурорів. Вже від Офісу генпрокурора, а не САП. Це Грицан, Олейнікова, Рудницька, Потапенко та інші”, - йдеться в повідомленні.

У Центрі протидії корупції зазначають, що НАБУ і САП, які розслідують злочини топ-корупціонерів, повністю відмежували від наближеного до президента Татарова.

І як би Зеленський вчергове не вихвалявся, що у НАБУ розв’язані руки, зараз він і його ручна генпрокурорка їх повністю зв’язали. А все, що віднині відбуватиметься у справі Татарова, скоріш за все буде звичайним фарсом”, - розповідають в ЦПК.

Активісти висловили сподівання, що апеляція Антикорупційного суду, рано чи пізно, скасує передачу справи від НАБУ до іншого органу, яка відбулася за незаконним рішенням Печерського суду.

Однак у цій ситуації Печерський суд може навмисне не передавати матеріали для вирішення цього питання.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ.

Також в Національному антикорупційному бюро заявили, що Офіс генерального прокурора здійснює безпрецедентний в історії України втручання в розслідування НАБУ тим, що забрав у бюро справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.