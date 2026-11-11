Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На проспекті Князя Володимира Великого на 56-річну жінку впала гілка дерева. На жаль, від отриманих травм вона загинула.

Поліція встановлює обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила загибель людини).

Нагадаємо, 10 листопада у Запорізького району внаслідок вибуху боєприпасу постраждали батько й син. Старший чоловік втратив обидві ноги.