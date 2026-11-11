В Одесі жінка загинула через падіння гілки дерева
Трагедія сталася ввечері 10 листопада в Пересипському районі Одеси
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На проспекті Князя Володимира Великого на 56-річну жінку впала гілка дерева. На жаль, від отриманих травм вона загинула.
Поліція встановлює обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила загибель людини).
Нагадаємо, 10 листопада у Запорізького району внаслідок вибуху боєприпасу постраждали батько й син. Старший чоловік втратив обидві ноги.
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Грип уже на Рівненщині: скільки українців захворіли на ГРВІ за тиждень
11 листопада 2026, 13:22На Київщині російський дрон влучив по території ліцею
11 листопада 2026, 12:56Росіяни вдарили по ринку в Чорноморську: одна людина загинула, є постраждалі
11 листопада 2026, 12:35На Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево: дівчина загинула
11 листопада 2026, 12:33На Київщині чоловік одним ударом убив знайомого
11 листопада 2026, 12:19Росія використовує переговори в Абу-Дабі для затягування війни
11 листопада 2026, 11:49Шукав кохання в Telegram, а став коригувальником РФ: на Харківщині викрили агента
11 листопада 2026, 11:36Росіяни атакували Запоріжжя: що відомо
11 листопада 2026, 11:21На Полтавщині суд відмовив у захисті від мобілізації чоловіку з інвалідністю
11 листопада 2026, 11:11
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі блоги »