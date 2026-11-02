Пожежа в пансіонаті на Київщині: одна людина загинула, п’ятеро постраждали

Фото: ДСНС

У Софіївській Борщагівці Бучанського району Київської області сталася пожежа в пансіонаті. Внаслідок займання загинула одна людина, ще п’ятеро постраждали та були госпіталізовані

Про це повідомило Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, передає RegioNews .

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку Бучанського району о 02:56 2 листопада. Рятувальники встановили, що займання виникло в одній із кімнат на другому поверсі триповерхової будівлі.

Для порятунку людей організували евакуацію. Під час робіт рятувальники вивели з будівлі та врятували 30 маломобільних людей.

Під час ліквідації пожежі виявили тіло людини 1952 року народження. Ще п’ятьох постраждалих госпіталізували.

На місці події також працювали психологи ДСНС. Вони надали психологічну допомогу 11 маломобільним людям.

Пожежу ліквідували о 03:52. Причину виникнення займання встановлюють.

Нагадаємо, 28 жовтня російські війська завдали удару по цивільному підприємству в Сарненському районі Рівненської області. Загинув 42-річний чоловік із Хмельниччини.