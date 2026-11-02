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У Києві п'яний чоловік влаштував стрілянину з балкона квартири
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02 листопада 2026, 11:19

У Києві п'яний чоловік влаштував стрілянину з балкона квартири

02 листопада 2026, 11:19
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Фото: Національна поліція
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У Києві на Борщагівці нетверезий чоловік влаштував стрілянину з балкона квартири. Він здійснив щонайменше п'ять пострілів у двір будинку. На щастя, ніхто не постраждав

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент трапився 1 листопада близько 18:00.

Правоохоронці з'ясували, що киянин перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік вирішив "розважитися" та відкрив вогонь із балкона квартири у бік двору.

Поліцейські затримали порушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку в нього вилучили травматичний пістолет і 50 набоїв до нього.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

За цей злочин йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Дніпрі чоловік відкрив стрілянину по автомобілю з людьми. Машина зазнала пошкоджень, люди не постраждали. Поліція встановила особу зловмисника. Ним виявився 30-річний місцевий житель.

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