У Києві п'яний чоловік влаштував стрілянину з балкона квартири

Фото: Національна поліція

У Києві на Борщагівці нетверезий чоловік влаштував стрілянину з балкона квартири. Він здійснив щонайменше п'ять пострілів у двір будинку. На щастя, ніхто не постраждав

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент трапився 1 листопада близько 18:00.

Правоохоронці з'ясували, що киянин перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік вирішив "розважитися" та відкрив вогонь із балкона квартири у бік двору.

Поліцейські затримали порушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку в нього вилучили травматичний пістолет і 50 набоїв до нього.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

За цей злочин йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Дніпрі чоловік відкрив стрілянину по автомобілю з людьми. Машина зазнала пошкоджень, люди не постраждали. Поліція встановила особу зловмисника. Ним виявився 30-річний місцевий житель.