На Львівщині судитимуть вісьмох осіб за підробки світових брендів на майже 98 млн грн

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо восьми учасників організованої групи, які налагодили виробництво та продаж контрафактного одягу під виглядом продукції відомих світових брендів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Як встановили правоохоронці, із серпня до грудня 2025 року учасники групи організували роботу двох швейних цехів. Там виготовляли куртки, костюми, худі та інший одяг, який маркували підробленими фірмовими бирками й етикетками відомих брендів.

Готову продукцію продавали через магазини у Львові та Буську, а також за допомогою Instagram, Telegram, маркетплейсу та власного сайту.

Замовлення приймали з різних регіонів України та надсилали покупцям поштою. Для проведення розрахунків учасники організованої групи використовували кількох фізичних осіб-підприємців.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 4 тисячі одиниць одягу, майже 26 тисяч бирок та понад 1 млн грн готівкою.

За оцінками слідства, загальна сума збитків, завданих власникам торговельних марок, становить майже 98 млн грн.

Досудове розслідування здійснювало Бюро економічної безпеки. Обвинувальний акт щодо восьми учасників організованої групи скерували до суду.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили та припинили діяльність масштабного підпільного виробництва контрафактної парфумерії та косметики у Харкові.