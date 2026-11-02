На Дніпропетровщині ексголову сільради судитимуть за збитки громаді на понад 800 тисяч гривень

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Слідчі Дніпра скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього сільського голови, якого підозрюють у службовій недбалості. За даними слідства, через неналежний контроль за використанням бюджетних коштів під час реконструкції котельні дитячого садка територіальна громада зазнала збитків

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Як встановили правоохоронці, у 2018 році посадовець уклав договір на реконструкцію дитячого садка з облаштуванням автономної котельні.

Під час виконання робіт підрядник включив до актів виконаних робіт необґрунтовані витрати, пов’язані з інфляційними процесами.

Попри це, колишній сільський голова підписав документи без належної перевірки обсягів та обґрунтованості витрат. Це стало підставою для перерахування бюджетних коштів.

Унаслідок таких дій територіальній громаді завдали збитків на понад 800 тисяч гривень.

Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість.

Обвинувальний акт скерували до суду.

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