Бронювання за 10 тисяч: на Харківщині викрили схему

Фото: прокуратура

У Харківській області викрили ділка, який організував схему. Він сподівався заробити на "призовнику" 10 тисяч

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

Житель Харківщини запропонував чоловіку "допомогти" зі зняттям з розшуку ТЦК. Він запевнив "клієнта", що має зв'язки. За таку послугу він просив 10 тисяч гривень.

Під час зустрічі у селищі Старий Салтів ділок одержав обумовлену суму та одразу ж запропонував ще одну "послугу": працевлаштування на підприємство зі статусом критично важливого для економіки. Таким чином "клієнт" міг би отримати бронювання від мобілізації. За це треба було доплатити 1,1 тисячі доларів США.

Правоохоронці затримали зловмисника після отримання грошей. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Києві викрили схему ухилення від мобілізації. Організатором схеми виявилась адвокатка.