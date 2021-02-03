Комитет Рады единогласно поддержал санкции против каналов медиахолдинга Медведчука

Под санкции попал нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак, а также восемь аффилированных с ним компаний

Под санкции попал нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак, а также восемь аффилированных с ним компаний

Фото: из открытых источников

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал введение санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

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