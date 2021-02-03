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03 февраля 2021, 16:50 45

Комитет Рады единогласно поддержал санкции против каналов медиахолдинга Медведчука

03 февраля 2021, 16:50 45
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Фото: из открытых источников
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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал введение санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Об этом в Facebook сообщила народный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, передает RegioNews.

Решение комитета было принято 3 февраля, депутаты поддержали его единогласно.

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно выразил поддержку решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - рассказала Безуглая.

Напомним, вчера своим Указом Президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Высказался и министр культуры Ткаченко о блокировке трех телеканалов: "Кейс исключительный, но своевременный".

Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.

Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.

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Мендель прокомментировала закрытие телеканалов как "защиту нацбезопасности Украины". По ее мнению, телеканалы забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов и вторая точка зрения.

Сам Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.

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