У Кривому Розі чоловік погрожував газовикам пістолетом та ножами

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кривому Розі 49-річний чоловік погрожував контролерам лічильників газу предметом, схожим на пістолет, та ножами. При цьому його 20-річний син завдав одному з комунальників травми, завдавши удар по голові.

Це сталось, коли до будинку прийшли двоє працівників для перевірки лічильників. Тоді старший чоловік почав їм погрожувати, а його син завдав 39-річному працівнику кілька ударі руками по голові.

Тепер і син, і батько отримали підозри.

Нагадаємо, у вересні у Києві чоловік підірвав гранату через неповернутий борг. Внаслідок вибуху обидва учасники конфлікту отримали поранення. Також постраждали троє місцевих мешканців, які сиділи поруч на лавці.