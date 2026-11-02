Росіяни скинули дві авіабомби на Слов'янськ: загинула жінка, ще шестеро постраждали
У понеділок, 2 листопада, близько 10:00 російські війська завдали авіаудару двома ФАБ-250 по центральній частині міста
Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.
За його словами, одна з авіабомб влучила у багатоповерховий житловий будинок.
Унаслідок атаки загинула 68-річна жінка. Ще шестеро людей отримали поранення. Трьох постраждалих госпіталізували, іншим медичну допомогу надали амбулаторно.
Внаслідок обстрілу пошкоджено дев'ять багатоповерхових будинків, відділення "Нової пошти", медичний заклад, магазин та автомобілі.
Нагадаємо, російські війська зранку 2 листопада атакували Ізюм Харківської області керованими авіабомбами. Постраждали до 11 людей, серед них – 11-річний хлопчик, у якого діагностували гостру реакцію на стрес.