На Харківщині іномарка збила підлітка на мотоциклі

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Попередньо, 58-річний водій Fiat їхав головною дорогою. Він під час повороту ліворуч не переконався у безпечності маневру та не надав переваги в русі мотоциклу Lifan. Внаслідок ДТП 16-річний водій мотоцикла дістав травми.

"30 жовтня слідчі ВП № 1 Ізюмського РУП повідомили 58-річному чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)

Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше в столиці нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті. Водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом.