Мінкульт проситиме YouTube заблокувати канали NewsOne, ZIK та "112 Україна"

Там вважають, що ці канали в ефірному, супутниковому, або в інтернет-трансляціях становлять інформаційну загрозу національній безпеці України

Там вважають, що ці канали в ефірному, супутниковому, або в інтернет-трансляціях становлять інформаційну загрозу національній безпеці України

Фото: Liga.net

Міністерство культури та інформаційної політики України направить до компанії YouTube рішення РНБО України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна". Україна буде просити закрити їхні сторінки на YouTube.

Як пише RegioNews, про це повідомив на своєму Telegram-каналі глава Мінкульту Олександр Ткаченко.

Він заявив, що ці канали в ефірному, супутниковому, чи в інтернет-трансляціях представляють інформаційну загрозу національній безпеці України.

"Звісно, YouTube керується власною політикою щодо закриття каналів, але впевнений - популярна платформа має знати про те, хто саме і як саме фінансує і виробляє ворожий контент", - повідомив Ткаченко.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленский ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сьогодні у Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Висловився і міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів: "Кейс винятковий, але вчасний".

Натомість Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів. Він також прокоментував це таким чином, що покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства.

Відреагували на подію і політичні сили. Наприклад, "Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne - у депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій.

ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії та ініціюють процедуру імпічменту президента. В партії вважають, що Зеленський кинув виклик народу України

Мендель прокоментувала закриття телеканалів як "захист нацбезпеки України". На її думку, телеканали забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів і друга точка зору.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.