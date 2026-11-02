В Івано-Франківську з каналізаційного колодязя дістали тіло жінки
В Івано-Франківську рятувальники підняли тіло жінки з каналізаційного колодязя. Трагедія сталася на вулиці Церковній
Про це інформує Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області, передає RegioNews.
Повідомлення про необхідність допомоги надійшло до рятувальників 2 листопада о 08:27 від працівників поліції.
На місце прибули фахівці групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вони дістали тіло жінки на поверхню та передали його правоохоронцям.
Наразі особу загиблої та обставини її смерті встановлюють поліцейські.
Нагадаємо, на Рівненщині чоловік загинув під час чищення 25-метрового колодязя.У нього обірвався трос. За фактом нещасного випадку слідчі розпочали досудове розслідування.
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