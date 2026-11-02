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02 листопада 2026, 15:37

Лубінець пояснив, чому Україна не оприлюднюватиме статистику евакуації з Олешок

02 листопада 2026, 15:37
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Фото: скриншот із відео
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Україна не розголошуватиме офіційні цифри щодо кількості громадян, які повернулися з тимчасово окупованих Олешок на підконтрольну територію, та тих, хто виїхав на територію, контрольовану Росією, у межах домовленостей із російською стороною

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, передає RegioNews.

За словами омбудсмана, оприлюднення статистики може зашкодити можливості використовувати цей механізм для порятунку людей в інших населених пунктах.

"Те, що ми зробили в Олешках, на мій погляд, — це потенційний механізм, який ми можемо застосовувати щодо інших населених пунктів, де зараз наші громадяни проживають у подібних умовах. Тобто у нас гуманітарна катастрофа не тільки в Олешках була", — наголосив Дмитро Лубінець.

Він повідомив, що наразі є кілька населених пунктів на Херсонщині, а також в інших регіонах України, де тривають активні бойові дії та фактично проходить лінія фронту. На думку омбудсмана, досвід евакуації з Олешок може відкрити додаткові можливості для порятунку людей у таких умовах.

Лубінець також закликав не перетворювати евакуацію на змагання щодо кількості людей, які виїхали в тому чи іншому напрямку. Він пояснив, що для української сторони пріоритетом був контроль за дотриманням домовленостей.

"Для нас був дуже важливим постійний контроль за виконанням домовленостей. Тому офіційні цифри ні я, ні російська сторона не буде називати. Я дуже не хочу, щоб це перетворилося на питання, хто до кого більше виїхав. Автоматично це не сприяє об'єктивності. Ви бачили окремі інформаційні повідомлення неукраїнських журналістів і можете зробити власні висновки без оприлюднення офіційних цифр", — зазначив омбудсман.

Окремо він розповів про людей, яких вдалося повернути в Україну. Серед евакуйованих — громадяни різного віку: найстаршому чоловікові 94 роки, а наймолодшим стало немовля, яке повернулося разом із батьками.

За словами Лубінця, організація безпечного та комфортного пересування людей похилого віку, дітей та інших громадян потребувала додаткового опрацювання через складність логістичного маршруту.

Він додав, що після повернення евакуйованих робота з ними не припинилася. Офіс омбудсмана продовжує стежити за їхнім станом, самопочуттям і потребами. Інформацію про людей отримують щодня, зокрема проводять моніторинг уранці та ввечері.

"Наскільки я знаю, всі задоволені тим, що вони в Україні", — підсумував Лубінець.

Також, за його словами, разом із господарями з Олешок вдалося евакуювати 105 домашніх тварин, серед яких — чотири папуги.

Нагадаємо, 31 жовтня гуманітарна операція з евакуації жителів тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині завершилася успішно. Найстаршій евакуйованій людині – 94 роки, наймолодшій – трохи більше року.

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