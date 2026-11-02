Понад 900 ударів за добу: на Запоріжжі поранені четверо людей

Фото: Рада оборони Запорізької області

Упродовж минулої доби внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення отримали четверо людей. Загалом російські війська завдали 939 ударів по 52 населених пунктах області

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

Окупанти здійснили 21 авіаудар по Запоріжжю, Комишувасі, Балабиному, Юрківці та інших населених пунктах.

Також російські війська застосували 750 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів. Під ударом опинилися Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівка, Оріхів, Гуляйпільське та десятки інших населених пунктів.

Крім того, зафіксовано п'ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 163 артилерійські удари.

надійшло 43 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, вранці 1 листопада російський безпілотник атакував Решетилівську громаду Полтавської області. Унаслідок падіння уламків БпЛА постраждала дитина 2012 року народження.